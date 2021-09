Der Trend geht zur Zweiklassengesellschaft

Plus Die Spreu trennt sich immer mehr vom Weizen. Vierkampf an der Tabellenspitze

„Das wird dieses Jahr eine Zweiklassengesellschaft“, meint Dinkelscherbens Trainer Michael Finkel nach sieben Spieltagen in der Kreisliga Augsburg. Denn mit den Kaiserberg-Kickern an der Tabellenspitze sowie dem TSV Zusmarshausen, Kissinger SC und dem TSV Göggingen haben sich bereits vier Teams abgesetzt. Mittlerweile trennen den TSV Pfersee auf Rang fünf und die Tabellenspitze neun Zähler.