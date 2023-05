Gibt es ein Herzschlagfinale in der Kreisklasse?

Während in der A-Klasse so gut wie alles klar ist und in der B-Klasse eigentlich nichts mehr anbrennen sollte, ist es in der Kreisklasse sowohl oben wie unten spannend.

Nur noch drei Spieltage sind zu absolvieren, und in der Kreisklasse läuft es auf ein echtes Finale am letzten Spieltag hinaus. In der A-Klasse kann Großaitingen eigentlich den Sekt beziehungsweise eher das Bier für die Meisterschaft und den Aufstieg kalt stellen. Schwabegg hat zwar seinen Joker mit der Niederlage gegen Lagerlechfeld verschossen, kann aber immer noch aus eigener Kraft und bei einem relativ leichten Restprogramm alles klarmachen. In Mittelneufnach steht man nach einem weiteren Sieg nach langer Zeit nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.

Kreisklasse Augsburg Süd: Da haben aber beide Favoriten am Ende noch ordentlich um die wichtigen Punkte geschwitzt: sowohl Kleinaitingen als auch Kaufering setzten sich nur mühsam in ihren Spielen gegen Hurlach und Margertshausen durch. Kaufring lag sogar bis zur 86. Minute mit 2:3 im Rückstand, setzte sich dann aber doch noch mit 4:3 durch. Ja, im Endspurt geht da vielleicht doch unterbewusst die Sorge um, keinen unnötigen Fehler zu fabrizieren. Am kommenden Spieltag bekommt Kleinaitingen nun Besuch aus Untermeitingen, das auf der anderen Seite der Tabelle ebenfalls um jeden Punkt kämpfen muss. In Wehringen gelang mit dem 2:1 ein ganz wichtiger Sieg. Die Elf von Dominik Sandner steht somit wieder vor dem Relegationsplatz, auf den nun wieder Fischach nach einer 0:4-Pleite gegen Inningen rutschte. Kleinaitingen wird also gewarnt sein, den Gegner zu unterschätzen, da das Hinspiel nur äußerst knapp mit 1:0 für den Tabellenführer ausging.

Ebenso sollte Kaufering beim oberbayerischen Derby gegen Hurlach die Hallo-wach-Tabletten frühzeitig einnehmen, da der SVH an einem guten Tag für jeden Gegner richtig unangenehm werden kann. Der theoretisch dritte Aufstiegsanwärter kommt aus Haunstetten, das nach dem klaren 3:1 gegen Ustersbach zwar nach wie vor von einem Aufstiegsplatz träumen kann. Doch mit drei Punkten Rückstand und einem Spiel mehr geht hier wahrscheinlich doch langsam die Luft aus. Aber nichts ist unmöglich, solange noch alles möglich ist.

Hingegen ist die Situation bei Walkertshofen schon geklärt. Nach einem spielfreien Wochenende kam die Elf von Bernhard Vogg beim 0:0 in Schwabegg nicht so in die Gänge und wird die Saison mit einem sehr guten vierten Rang abschließen. Im Staudenderby gegen Fischach will man natürlich wieder gut aussehen, was die abstiegsbedrohte Heimelf unbedingt verhindern will, ja sogar muss, um eventuell wieder die Nase vor Untermeitingen zu bekommen.

Ein weiteres Derby findet in Margertshausen statt. Dort empfängt der SSV den TSV Ustersbach und würde sich gerne noch für die 1:2-Schlappe aus dem Hinspiel revanchieren. Wehringen kann im Prinzip froh sein, dass es schon 20 Punkte und damit fünf beziehungsweise sieben Zähler mehr hat als die Verfolger dahinter. Mit den sehr mäßigen Leistungen aus den beiden vergangenen Spielen dürfte auch in Inningen kaum zu beeindrucken sein, und die Punkte werden so auch zu Hause beim FSV bleiben. Zu guter Letzt spielt Langenneufnach noch seine Abschiedstour aus der Kreisklasse, diesmal in Schwabegg. Die Ziegler-Elf sollte hier als Favorit ins Rennen gehen und mit einem Sieg Platz fünf festigen.

Kreisklasse Allgäu 2: Was für ein wichtiger Sieg in Schöneberg: Zum ersten Mal nach langer Zeit steht der TSV Mittelneufnach wieder auf einem Nichtabstiegsplatz. Mit dem 2:1 holte die Elf von Dominic Böck den dritten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen. Christoph Kugelmann und Stefan Haider per Elfmeter drehten das Spiel noch zugunsten der Neufnacher. Nun heißt es gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn Zaisertshofen sofort nachlegen. Ein Vorteil könnte sogar sein, dass das Spiel auswärts stattfindet – dort holten die Mittelneufnach bisher mehr Punkte als zu Hause.

A-Klasse Augsburg: 3:0 gegen Gessertshausen im Nachholspiel und eine nette Zehner-Packung dem armen Türk Bobingen verabreicht: Es könnte wohl nicht besser für den FSV Großaitingen laufen. Mit sechs Punkten Vorsprung bei noch drei Spielen müsste jetzt schon noch sehr viel schiefgehen. Und dass es die Männer von Thomas Bock ausgerechnet gegen den SSV Bobingen verbocken – damit ist nicht zu rechnen. So dürften die Hopfenkaltschalen schon mal wohltemperiert bereitstehen.

Spannender ist da schon der Kampf um Platz zwei zwischen den Reserven von Bobingen und Langerringen. Beide gewannen ihre Spiele souverän gegen Königsbrunn beziehungsweise Inningen. Auch im nächsten Spiel sollte Bobingen gegen die weiter schwächelnden Reinhartshauser keine Probleme haben. Die könnte aber eventuell die SpVgg gegen die Überraschungsmannschaft der Rückrunde aus Mickhausen bekommen. Der VfB holte in der Rückrunde genauso viele Siege wie Langerringen. Klosterlechfeld erdet sich so langsam auf Platz vier ein und geht in Inningen als Favorit auf den Platz. Der ebenfalls rückrundenstarke SV Gessertshausen fährt nach einem eher müden 2:2 gegen den SSV Bobingen nach Lagerlechfeld.

Ein schönes Stadt- und Nachbarschaftsderby gibt es dazu zwischen dem TSV Königsbrunn und Türkgücü Königsbrunn. Glücklich dürfte Türk Bobingen über ein spiel- oder besser gesagt gegentorfreies Wochenende sein. Spannend ist in der A-Klasse die Jagd nach der Torjägerkanone. Mit je einem Viererpack setzten Manfred Holzer aus Klosterlechfeld und Erdinc Kaygisiz vom FSV Großaitingen am letzten Spieltag ein deutliches Zeichen. Holzer hat bisher 26 Treffer auf seinem Konto, Kaygisiz 25 Tore erzielt.

B-Klasse Augsburg

Gerade noch mal so durchgewürgt hat sich Tabellenführer Schwabegg beim mühseligen 2:1 gegen Walkertshofen und so die Tabellenführung gegen Schwabmünchen III behauptet, das im Gegensatz zum SVS mit einem souveränen 5:0 in Gessertshausen keine Probleme hatte. Auch der Dritte aus Obermeitingen zeigte sich mit einem 5:1 gegen Kleinaitingen in guter Torlaune. Am kommenden Spieltag sollte Schwabegg nach dem Spiel gegen den Tabellenletzten Gessertshausen weiter auf Rang eins rangieren. Schwabmünchen geht ebenfalls als großer Favorit gegen Großaitingen ins Spiel, und Obermeitingen dürfte für Hiltenfingen auch eine harte Nuss darstellen. Straßberg muss in Ustersbach ran, und in Lagerlechfeld kommt es zum Derby gegen Klosterlechfeld.