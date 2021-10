Start-up FUDI will die ganze Region mit lokalen Lebensmitteln versorgen

Plus Mit dem Lieferdienst FUDI wollen die Affinger Diana Eberl und Michael Fuhrmann regionale Lebensmittel zu den Menschen nach Hause bringen - im ganzen Großraum Augsburg.

Man kann es sich wie einen Online-Hofladen auf Rädern vorstellen: den neuen Lieferdienst FUDI. Unter dem Motto "Wir liefern Heimat" möchten Diana Eberl und Michael Fuhrmann traditionelle Bauernhöfe, kleine Familienbetriebe und Start-ups aus der Region unterstützen. Alle Produkte stammen von ausgewählten Lieferanten. Die Qualität der Lebensmittel ist hochwertig und die Auswahl an Obst, Gemüse, Backwaren und Milchprodukten groß. Die Lieferwege sind kurz und die Lagerzeiten minimal. Geliefert wird in einer Mehrwegkiste: direkt vor die Haustüre.