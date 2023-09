Landkreis Donau-Ries

So teuer essen die Kita-Kinder im Landkreis Donau-Ries

Wer sein Kind über Mittag in die Kita schickt, zahlt im Landkreis Donau-Ries zwischen 2,10 Euro und 5,40 Euro.

Plus Bleibt das Kind den ganzen Tag in der Kita, wird es dort auch verpflegt. Eine Stichprobe von Einrichtungen im Kreis Donau-Ries zeigt Unterschiede.

Von Helen Geyer

Als in Rain das Mittagessen für die Kindergarten- und Krippenkinder teurer wurde, war die Empörung groß. Seitdem steht die Frage im Raum: Wie sieht es sonst im Landkreis aus? Wie viel kostet das Mittagessen für ein Kind in Wallerstein, wie viel in Harburg? Und woher kommt das Essen eigentlich? Eine Stichprobe liefert Einblicke, wie viel Eltern für ihre Sprösslinge zahlen.

Die Preisspanne, in der sich die Kosten für ein Mittagessen in einem kommunalen Kindergarten bewegen, reicht von 2,10 Euro bis 5,40 Euro. In den meisten Fällen ist dies unabhängig davon, ob für das Geld ein Krippen- oder ein Kindergartenkind isst. Für den Vergleich wurden insgesamt 15 Kindertagesstätten im Landkreis Donau-Ries befragt: Bäumenheim, Deiningen, Donauwörth, Fremdingen, Hainsfarth, Harburg, Kaisheim, Mertingen, Niederschönenfeld, Nördlingen, Oberndorf, Rain, Tapfheim, Wallerstein und Wemding.

