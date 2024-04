Kampf um Auf- und Abstieg wird jetzt richtig spannend

In den unteren Fußball-Klassen rutschen sowohl oben wie unten die Teams nahe zusammen. Unsere Vorschau.

Am letzten Wochenende hat der Osterhase die Nester der Mannschaften aus den unteren Ligen ganz unterschiedlich befüllt: In der Kreisklasse sind plötzlich wieder mehrere Mannschaften ins Aufstiegsrennen eingestiegen, einige Teams aber auch wieder in den Abstiegsstrudel hineingeraten. In der A-Klasse scheint der Spitzenreiter gut erholt und in der B-Klasse gab es am Osterwochenende gleich rekordverdächtige 60 Eier beziehungsweise Tore in nur neun Partien. Ob da Jürgen Klopp am nächsten Spieltag recht haben würde, wenn er sagt: „Wir treten nicht mit vollen Hosen an. Ich habe extra noch mal nachgeschaut."

Kreisklasse Augsburg Süd: Was ist nur mit Walkertshofen in 2024 los? Drei Spiele, drei Niederlagen. Auch in Margertshausen konnte das Team von Bernhard Vogg wenig überzeugen und verlor am Ende gegen einen sehr motivierten SSV nicht unverdient mit 1:2. Margertshausen surft dagegen auf der Erfolgswelle weiter und gewann am Montag auch in Großaitingen mit 2:0. Nun reist Margertshausen nach Hurlach und vielleicht sind dort weitere drei Punkte für Andre Mayr und seine Grün-Weißen drin. Und wer weiß, für ganz verwegene SSV-Fans ist Platz zwei immer noch erreichbar. Walkerthofen kann jetzt erstmal spielfrei ein Wochenende durchatmen und sich etwas sortieren.

Auch Schwabegg glänzte in Bergheim beim 1:1 nicht unbedingt als souveräner Spitzenreiter. Somit rückte die ganze Spitze in der Kreisklasse mit jetzt insgesamt fünf Teams dicht zusammen. Bobingen holte sich in letzter Sekunde drei Punkte in Hurlach und festigte Platz zwei, Kaufering und Haunstetten sind nur wenige Punkte entfernt, der SVH hat sogar noch ein Spiel weniger. In Haunstetten kommt es nun zum Topduell gegen Tabellenführer Schwabegg. Sollten die Augsburger Vorstädter dem SVS die zweite Saisonniederlage zufügen, ist auch Platz eins wieder umkämpft.

Die U23 des TSV Bobingen fährt zum Auswärtsspiel nach Inningen. Das Team von Klaus Schmölzer verlor in Göggingen überraschend deutlich mit 0:3 und zeigte wie schon die ganze Saison über keine Konstanz im Spiel. Göggingen ist dagegen schwer im Aufwind und so wie sie momentan spielen, dürften sie noch ordentlich das Feld von hinten aufmischen. Auch das 2:2 in Kaufering am Samstag ist ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Das anstehende Kellerduell gegen den SV Untermeitingen wurde aber auf den 1. Mai verlegt.

Wieder dick im Abstiegsstrudel ist auch der FSV Wehringen nach der unglücklichen Last-Minute-Niederlage gegen Inningen. Der Knoten scheint hier einfach nicht platzen zu wollen. So wird es auch gegen den VfL Kaufering sehr schwer, die Abwehr gegen die schnellen Stürmer des VfL einigermaßen dichtzuhalten. Ein Pünktchen wäre daher schon fast wie ein Sieg für den FSV. In Großaitingen kommt es schließlich zum Duell der Aufsteiger und Tabellennachbarn. Der FSV tritt gegen Bergheim an - ein Team, das derzeit kaum einzuschätzen ist. Gegen Bobingen noch pfui, gegen Schwabegg hui und beim 5:0 in Untermeitingen hui hui hui. Somit dürfte der SVB gesichert im Mittelfeld ankern. Bei einem Sieg wäre Großaitingen höchstwahrscheinlich ebenfalls alle Abstiegssorgen los. Der SV Untermeitingen ist dagegen mit einer rabenschwarzen Serie von vier Niederlagen und 4:21 Toren auf dem letzten Platz gelandet und ist vielleicht froh, dass er an diesem Wochenende spielfrei ist.

A-Klasse Augsburg Süd: Sowohl Lagerlechfeld als auch Langerringen waren mit zwei Siegen am Osterwochenende voll im Soll. Schwabmünchen musste dagegen nicht nur gegen Lagerlechfeld Federn lassen, sondern auch eine sehr überraschende Niederlage beim SSV Bobingen einstecken. Dem Tabellendritten Schwabegg gelang das Kunststück, gleich zweimal dank Oldie „Jockel“ Schuster einen 1:3-Rückstand noch in ein 3:3 umzuwandeln. Die Würfel um den Aufstieg scheinen hier schon frühzeitig für Lagerlechfeld und Langerringen mit deutlichem Punktevorsprung gefallen zu sein.

Gleich drei Heimspiele haben nun die Königsbrunner Clubs. Der FC empfängt den TSV Schwabmünchen am Samstagmittag, am Nachmittag spielt der TSV Königsbrunn gegen die SpVgg Lagerlechfeld und Türkgücü bittet am Sonntagvormittag den SV Schwabegg zum Tanz auf dem Rasen. Am Tabellenende gelang Mickhausen mit einem Dreierpack von Jonas Popp ein überraschend deutlicher und lebenswichtiger 4:0-Sieg gegen Klosterlechfeld. Somit zog der VfB mit dem SV Reinhartshausen nach Punkten gleich und auch Inningen ist nur noch ein Punkt entfernt. Nun kommt der TSV Fischach zum Staudenderby, der mit zwei Niederlagen gegen das Topduo ein eher bescheidenes Fußballostern feierte. Reinhartshausen bekommt es im Derby mit dem SSV Bobingen zu tun, der gerade etwas im Aufwind und somit alles andere als leichte Beute für den SVR ist. Klosterlechfeld könnte gegen Inningen in 2024 die ersten Punkte einfahren. Mit dem Tabellenvierten SV Gessertshausen wird Langerringen schließlich ein kniffliger Gegner serviert, der an guten Tagen jeden schlagen kann.

A-Klasse Allgäu 2: Mit 1:2 fuhr der TSV Mittelneufnach aus Auerbach/Stetten nach Hause und rutschte auf Rang zwei ab, da Konkurrent Bedernau seine Hausaufgaben perfekt erledigte. Verfolger Schlingen „schlingerte“ gegen Pfaffenhausen nur zu einem 0:0. Am Sonntag kommt nun der SV Tussenhausen ins Mittelneufnacher Alfred-Leichtle-Stadion und da sollte die Staudenelf für das Ziel Wiederaufstieg wieder punkten. Bedernau reist nach Pfaffenhausen und Schlingen nach Kirchheim.

B-Klasse Augsburg Süd: Was war denn da am Osterwochenende los? 60 Tore in insgesamt neun Spielen sind schon rekordverdächtig. Den Vogel schoss dabei Obermeitingen mit 12:0 gegen Klosterlechfeld ab. Aber auch im Nachholspiel am Montag gegen Kaufering ging es Klosterlechfeld beim 0:10 nicht viel besser. Auch das führende Trio PSV, SG Stauden und Türk Bobingen war mit zweimal 7:0 und einem 6:0 ordentlich bei der Sache. So gut eingeschossen darf man auf das kommende Wochenende gespannt sein, ob Hiltenfingen in Augsburg, Gessertshausen bei Langenneufnach/Walkertshofen oder die SpVgg Lagerlechfeld gegen Türk Bobingen die Abwehrreihen vielleicht verdoppeln. Der TSV Straßberg sollte ebenfalls die Abwehr gut gegen den torgierigen VfL Kaufering einstellen. Eine eher leichte Aufgabe bekommt die SG Obermeitingen mit der SG Fischach/Margertshausen. Weiter spielen Großaitingen gegen Bergheim und Kleinaitingen trifft auf Klosterlechfeld.