Übertragung: Fußball-WM 2022 im TV und Live-Stream

Die Fußball-WM 2022 live im Free-TV und Stream: Welcher Sender zeigt was? Hier finden Sie die Infos zur Übertragung der Weltmeisterschaft in Katar.

Fußball-WM 2022: Katar ist der Gastgeber der diesjährigen Fußball-WM und empfing Ecuador beim Eröffnungsspiel im Al-Bayt-Stadion. Das Turnier folgt auf Russland, das 2018 die letzte Fußball-Weltmeisterschaft ausrichtete.

Seit März 22 fanden in der Qualifikation zur WM die UEFA Play-offs statt. Die deutsche Mannschaft hatte sich sehr früh, als erste Mannschaft aus Europa, für die WM qualifiziert. Damit Sie keine Partien der Fußball-WM 2022 verpassen, finden Sie hier alle Infos zur Übertragung der Spiele live im Free-TV und Live-Stream.

Was : Fußball-Weltmeisterschaft 2022

: 2022 Wann : 20. November bis 18. Dezember 2022

: 20. November bis 18. Dezember 2022 Wo : Katar

: TV-Übertragung : Das Erste ( ARD ) und ZDF

: Das Erste ( ) und Live-Stream/Pay-TV: MagentaTV

Übertragung der WM-Spiele 2022 in Katar: Alle Termine und Sender

Die Fußball-Weltmeisterschaft wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern Das Erste und ZDF live im Free-TV übertragen. Die Öffentlich-Rechtlichen senden 48 der 64 WM-Spiele – für die deutschen Spiele und die ersten beiden Spieltage stand fest, welcher Sender überträgt, für die anderen Partien ist es noch offen. Wir aktualisieren an dieser Stelle.

Auf MagentaTV werden 16 Spiele exklusiv übertragen. Auf dem kostenpflichtigen Sender sind insgesamt alle 64 Spiele zu sehen.

Die Live-Streams der Mediatheken von ARD und ZDF werden vom jeweils übertragenden Sender gestellt.

Alle Infos zur Übertragung der WM-Spiele finden Sie in unserem TV-Kalender nach der MEZ gelistet:

Spieltag 1:

Spieltag 2:

Spieltag 3:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

09.12.2022, 16 Uhr: Sieger AF 5 - Sieger AF 6 ( ARD oder ZDF , MagentaTV)

5 - Sieger 6 ( oder , MagentaTV) 09.12.2022, 20 Uhr: Niederlande - Argentinien (MagentaTV)

- (MagentaTV) 10.12.2022, 16 Uhr: Sieger AF 7 - Sieger AF 8 ( ARD oder ZDF , MagentaTV)

7 - Sieger 8 ( oder , MagentaTV) 10.12.2022, 20 Uhr: Sieger AF 3 - Sieger AF 4 (MagentaTV)

Halbfinale:

13.12.2022, 20 Uhr: Sieger VF 2 - Sieger VF 1 ( ARD oder ZDF , MagentaTV)

oder , MagentaTV) 14.12.2022, 20 Uhr: Sieger VF 4 - Sieger VF 3 ( ARD oder ZDF , MagentaTV)

Spiel um Platz 3

17.12.2022, 16 Uhr: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 (MagentaTV)

Finale:

18.12.2022, 16 Uhr: Sieger HF 1 - Sieger HF 2 ( ARD , MagentaTV)

Die Moderatoren und Experten der WM 2022 in Katar

Die öffentlich-rechtlichen Sender haben bei der WM 2022 kein Sendestudio in Katar, sondern in Mainz, um die Sendeplanbarkeit zu sichern.

Für die ARD moderieren Alexander Bommes und Julia Scharf , außerdem sind Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger live im Stadion. Als Kommentatoren fungieren unter anderem Tom Bartels und Christina Graf .

moderieren und , außerdem sind und live im Stadion. Als Kommentatoren fungieren unter anderem und . Für das ZDF sind Katrin Müller-Hohenstein , Sven Voss und Jochen Breyer unter anderem die Kommentatoren und Moderatoren.



sind , und unter anderem die Kommentatoren und Moderatoren. Als Experten sind für die ARD Thomas Broich , Thomas Hitzlsperger , Sami Khedira und Almuth Schult eingeplant.

, , und eingeplant. Per Mertesacker ist Experte für das ZDF .

ist Experte für das . MagentaTV hat sich Johannes B. Kerner als Moderator ins Boot geholt sowie Wolff-Christoph Fuss als Kommentator. Als Experten sind Michael Ballack , Tabea Kemme und Javi Martínez dabei.

Die deutschen WM-Spiele im Free-TV und Live-Stream in der Übersicht

Alle WM- Spiele der Vorrunde mit deutscher Beteiligung haben die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen.

mit deutscher Beteiligung haben die öffentlich-rechtlichen Sender übertragen. Das WM-Halbfinale zeigt wiederum das ZDF und

wiederum das und das WM-Finale folglich die ARD .

folglich die . Alle Spiele der WM zeigt MagentaTV.

Datum Teams Anstoß TV-Übertragung Live-Stream 23. November 2022 Deutschland - Japan 14 Uhr ARD ARD Mediathek 27. November 2022 Spanien - Deutschland 20 Uhr ZDF ZDF Mediathek 1. Dezember 2022 Costa Rica - Deutschland 20 Uhr ARD ARD Mediathek

Wann und wo Sie Deutschland bei der WM 22 live im TV sehen konnten, erfahren Sie ausführlich in unserem Artikel.

Fußball-WM 2022 in Katar: Termine und Übertragung in TV und Stream

Die Fußball-WM 2022 startete am 20. November und endet am 18. Dezember. Damit ist das Turnier die kürzeste Fußball-Weltmeisterschaft seit 1978. Es findet zudem im Winter statt, was den hohen sommerlichen Temperaturen in Katar zuzuschreiben ist. Denn im Sommer herrschen hier bis zu 50 °C, was für die Spieler eine hohe Belastung darstellen würde.

32 Mannschaften kämpfen bei dem WM-Turnier in 64 Spielen um den Sieg. Katar stellt dafür acht Spielstätten bereit. Eröffnet wurde die Fußball-WM 2022 um 19 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) im Al-Bayt-Stadion, welches Platz für bis zu 60.000 Fans bietet. Das Finale läuft am 18. Dezember um 18 Uhr Ortszeit vor 80.000 Zuschauenden im Lusail-Stadion.

Im März und im Juni fanden die Play-offs zur WM statt. Insgesamt standen sechs Halbfinals und drei Finals an. Die finalen Partien wurden am 1. und 5. Juni ausgetragen, darunter das Spiel Ukraine gegen Schottland, das wegen des Ukraine-Konflikts in den Juni verschoben worden war. Anschließend stand fest, welche drei Teams sich für die WM 2022 in Katar qualifizieren: Polen, Portugal und Wales.

Am 13. und 14. Juni fanden die interkontinentalen Ausscheidungsspiele statt.

Play-offs:

24. März 2022: Halbfinale

Weg A: Wales - Österreich 2:1

Weg B: Schweden - Tschechische Republik 1:0 n.V.

Weg C: Portugal - Türkei 3:1, Italien - Nordmazedonien 0:1

1. Juni 2022: Halbfinale

Weg A: Schottland - Ukraine 1:3

29. März 2022: Endspiel

Weg B: Polen - Schweden 2:0

Weg C: Portugal - Nordmazedonien 2:0

5. Juni 2022: Endspiel

Weg A: Wales - Ukraine 1:0

Den gesamten Spielplan der Fußball-WM 2022 finden Sie stets aktuell in unserem Artikel.

Übertragung der Play-offs 2022: RTL oder ZDF/ARD? DAZN oder Sky?

Der Privatsender RTL übertrug alle Qualifikationsspiele von Deutschland live und kostenlos im Free-TV. Über den Live-Stream des kostenpflichtigen Streaming-Anbieters DAZN konnten Fans außerdem Ihre Lieblingsmannschaft bereits während der Vorrundenspiele in der WM-Qualifikation anfeuern.

Play-offs:

Datum Partie Teams Live-Stream 1. Juni 2022 Halbfinale Play-offs Schottland - Ukraine DAZN 5. Juni 2022 Endspiel Play-offs Wales - Schottland / Ukraine DAZN

WM-Qualifikation und Play-offs 2022: Qualifizierte Teams aus Europa

Vom 24. März 2021 an traten 55 Mannschaften des Europäischen Fußballverbandes in Gruppenspielen gegeneinander an, um sich für die Fußball-WM 2022 zu qualifizieren. Es wurden zehn Startplätze vergeben. Die restlichen drei Tickets wurden in den Play-offs verliehen.

Folgende Teams aus Europa sind für die FIFA-WM 2022 qualifiziert:

Belgien

Dänemark

Deutschland

England

Frankreich

Kroatien

Niederlande

Polen

Portugal

Schweiz

Serbien

Spanien

Wales

