Ulm/Neu-Ulm/Illertissen

Seit 60 Jahren blitzt’s im Landkreis

Am 21. Januar 1957 ärgerte sich der erste Autofahrer in Deutschland über das Blitzlicht am Straßenrand. Es werden immer weniger Strafen verhängt. Eine Spurensuche. Von Katharina Dodel und Michael Seefelder

Bilder (2)