13:31 Uhr

Caritas-Brand, Zugunglück, Schicksale: Das bewegte unsere Leser 2018 Bayern

Ein Arzt soll Patienten infiziert haben, ein letzter Wunsch wurde erfüllt, ein Bürgermeister starb: Diese Themen interessierten unsere Leser 2018 am meisten.

Von Sascha Geldermann

Unglücke und Verbrechen, aber auch Hoffnung und Hilfsbereitschaft bewegten die Menschen im Jahr 2018. Wir führen Sie noch einmal durch die meistgelesenen Themen in jedem Landkreis der Region. Wenn Sie sich für die ganzen Geschichten interessieren, gelangen Sie mit Klicks auf die Links zu den jeweiligen Artikeln.

Stadt Augsburg: Caritas-Brand, Ärger am Holl-Platz, 70 Jahre Puppenkiste

Caritas-Brand: Am 8. Juli hing eine gewaltige Rauchwolke über Augsburg. Ein Großbrand zerstörte das Sozialzentrum der Caritas und richtete einen Millionenschaden an. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, konnte den Täter bisher aber nicht ermitteln. Hier können Sie unseren Artikel vom Tag des Feuers noch einmal lesen: Großbrand richtet Millionenschaden bei Caritas in Göggingen an.

Ärger am Holl-Platz: Anwohner am Elias-Holl-Platz fühlen sich von Jugendlichen belästigt und bedroht, die Polizei spricht von einem neuen Brennpunkt. Nach einem Bürgergespräch mit Betroffenen will die Stadt die Situation entschärfen - die Politik streitet aber noch über die richtigen Maßnahmen. Hier lesen Sie den Artikel, der die Debatte ausgelöst hatte: Elias-Holl-Platz: Anwohner fühlen sich von Jugendlichen terrorisiert.

70 Jahre Puppenkiste: Seit 70 Jahren bringt die Augsburger Puppenkiste bekannte Marionetten-Abenteuer auf die Bühne, ins Fernsehen und sogar ins Kino. Das Interesse daran ist bis heute so groß, dass unser Artikel zum Jubiläum zu den meistgelesenen des Jahres gehört: 70 Jahre Augsburger Puppenkiste: Woher kommt der Erfolg?.

Meistgelesener FCA-Artikel: Die Fans haben 2018 mit dem FC Augsburg gefeiert und vor allem in den letzten Wochen des Jahres wegen verschenkter Punkte gelitten. Doch manche Schicksalsschläge lassen die Leistung auf dem Platz vollkommen in den Hintergrund rücken. So war es auch, als der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Bircks nach einem Unfall starb: Peter Bircks stirbt nach Verkehrsunfall.

44 Bilder Die Trauerfeier für Peter Bircks in Bildern Bild: Klaus Rainer Krieger

Meistgelesener AEV-Artikel: Die Augsburger Panther haben 2018 eine schwache Saison beendet - und sind spektakulär in eine neue gestartet. Wie beim FCA hat aber auch beim AEV ein persönliches Schicksal die Menschen am meisten bewegt. Der frühere AEV-Torwart Ben Meisner sprach offen über die dunkelste Zeit in seinem Leben: Ex-AEV-Torwart spricht über Depression: "Ich hatte Angst vor allem".

Kreis Augsburg: Großbäcker-Insolvenz, Vergewaltigung, Jäger erschießt Hunde

Insolvenz der Gersthofer Backbetriebe: Werk-Schließungen - wie bei Ledvance oder bei Fujtisu - und Insolvenzen haben die Region 2018 erschüttert. Die 400 Mitarbeiter der Gersthofer Backbetriebe erfuhren vor Weihnachten, dass das Unternehmen zahlungsunfähig ist und sie ihre Jobs verlieren: Nach Weihnachten müssen die Mitarbeiter stempeln gehen.

16 Bilder Diese Traditions-Firmen in der Region gerieten in Schwierigkeiten Bild: Ulrich Wagner

Vergewaltigung in Neusäß: In der Nacht auf den 6. September erlebte eine 16-Jährige in Neusäß einen Albtraum: Sie wurde auf dem Heimweg von einem Mann zu Boden gestoßen und vergewaltigt. Die Polizei hat den Täter bisher noch nicht gefasst: 16-Jährige wird nach Plärrerbesuch in Neusäß vergewaltigt.

Jäger erschießt Hunde: Am 10. Juli kamen die Hunde Leni und Maja nicht zu ihrer Besitzerin in Königsbrunn zurück: Als die Tiere wie so oft auf den Wiesen um das Grundstück ihr Geschäft verrichten sollten, wurden sie von einem Jäger erschossen. Der Mann verteidigt die Schüsse damit, dass die Tiere gejagt hätten. Die Besitzerin bestreitet das und hat Anzeige erstattet. Hier lesen Sie mehr zu dem Vorfall, der bei unseren Lesern kontroverse Diskussionen auslöste: Jäger erschießt zwei Hunde - einen vor der Besitzerin.

Kreis Aichach-Friedberg: Zugunglück, Tod nach Schlagertagen, Tierheim-Leiterin vor Gericht

Zugunglück: Zwei Menschen starben am 7. Mai bei dem Zugunglück am Aichacher Bahnhof, 14 wurden verletzt. Ein Personenzug war beim Einfahren auf Gleis 2 mit einem dort stehenden Güterzug zusammengestoßen. Die Polizei geht von menschlichem Versagen aus und ermittelt gegen den Fahrdienstleiter. Der Sohn einer Getöteten kritisiert hingegen vor allem die veraltete Technik der Deutschen Bahn. Hier lesen Sie unseren Artikel zum Unglück: Zugunglück: Haftbefehl gegen Fahrdienstleiter erlassen.

18 Bilder Zugunglück bei Aichach: Regiobahn fährt in Güterzug Bild: Matthias Balk, dpa

Tod nach den Friedberger Schlagertagen: 6000 Menschen feierten bei den Friedberger Schlagertagen ausgelassen zu Auftritten von Stars wie Micki Krause oder DJ Ötzi. Hinter den Kulissen gab es aber immer wieder Probleme. Die Veranstaltung wurde vor allem davon überschattet, dass ein 36-Jähriger nach seinem Besuch zu Hause starb. Da der Mann zuvor mit Sicherheitsleuten aneinandergeraten war, nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Bei der Obduktion wurden aber keine Verletzungen festgestellt: 36-Jähriger stirbt nach Festival: Das Ergebnis der Obduktion liegt vor.

Tierheim-Leiterin vor Gericht: Das Amtsgericht Aichach verurteilte die Leiterin des Friedberger Tierheims Lechleite, da sie zwei kranke Hunde nicht ausreichend versorgt hatte. Die Frau musste eine Geldstrafe zahlen und die Leitung abgeben: Leiterin des Tierheims Lechleite gibt Posten ab.

Kreis Dillingen: Bürgermeister stirbt, Großbrand, Pflege für den kranken Finn

Lauinger Bürgermeister stirbt: Eine Stadtratssitzung in Lauingen endete am 12. Juni dramatisch: Bürgermeister Wolfgang Schenk brach plötzlich zusammen. Der 59-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, starb dort aber wenig später: Bürgermeister von Lauingen bricht in Sitzung zusammen und stirbt.

Brand bei Roma: Dass dieser Brand bei Roma in Buttenwiesen so viele Menschen interessierte, lag wohl an der gewaltigen Rauchwolke, die von Weitem zu sehen war. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern: Brand bei Roma hält Buttenwiesen stundenlang in Atem.

Diese Rauchwolke beim Großbrand in Buttenwiesen war von Weitem zu sehen. Bild: Benjamin Reif

Pflege für den kranken Finn: Finn kam am 30. Mai schwerkrank in der Kinderklinik in Augsburg zur Welt und lag dort monatelang auf der Intensivstation. Die Eltern wollten ihren Sohn vor Weihnachten nach Hause holen, ihre verzweifelte Suche nach einem Pflegedienst scheiterte aber. Mittlerweile wird das Baby in einem Heim in Amberg gepflegt: Schwerkrankes Baby Finn ist jetzt in einem Heim in der Oberpfalz.

Kreis Donau-Ries: Hepatitis C, Einsätze am Ankerzentrum, Unwetter

Patienten mit Hepatitis C infiziert: Die Donau-Ries-Klinik in Donauwörth geriet 2018 bundesweit in die Schlagzeilen: Ein Narkosearzt soll Patienten bei Operationen mit Hepatitis C angesteckt haben. Während die Ermittlungen gegen den Mann laufen, müssen sich hunderte mögliche Betroffene auf die Krankheit testen lassen: Hepatitis C: Weitere 338 Patienten könnten infiziert sein.

Einsätze am Ankerzentrum: 2018 musste die Polizei immer wieder zum Ankerzentrum in Donauwörth ausrücken. Wegen Tumulten im März wurden zwei Bewohner zu Geldstrafen verurteilt. Der Ärger entzündete sich oft an Kleinigkeiten: Im Ankerzentrum gibt es wieder häufiger Ärger.

Unwetter verwüstet Ort: Beschädigte Häuser und entwurzelte Bäume - am 3. Dezember traf ein heftiger Sturm den kleinen Ort Heuberg. In kurzer Zeit richtete er große Schäden an: Sturm verwüstet Teile von Heuberg.

23 Bilder Heuberg nach dem Sturm: Jetzt wird aufgeräumt Bild: Verena Mörzl

Kreis Günzburg: Letzter Urlaub vor dem Tod, Zwischenfall an der A8, Weidel in Breitenthal

Letzter Urlaub einer krebskranken Frau: Dieses Schicksal bewegte unsere Leser besonders. Kurz vor ihrem Tod konnte sich die krebskranke Sabine S. einen Wunsch erfüllen: Sie erlebte mit ihrer Familie einen letzten Urlaub auf der Insel Borkum. Die Malteser aus Günzburg hatten das mit der Aktion "Herzenswunsch-Krankenwagen" möglich gemacht: Sabine S. weiß, dass sie sterben muss – und bricht auf zu ihrem letzten Urlaub.

Mutter und Kind aus Bus geworfen: Im Juli waren eine 30-Jährige und ihr zehnjähriger Sohn auf einem A8-Parkplatz gestrandet. Der Fahrer eines Kleinbusses hatte sie nach einem Streit dort rausgeworfen. Unsere Leser fanden die Geschichte kurios: Mutter und Kind an der A8 aus dem Bus geworfen.

Alice Weidel in Breitenthal: Beifall und Protest - Auftritte von AfD-Politikern sorgen in der Regel für gespaltene Reaktionen. Als Alice Weidel im September nach Breitenthal kam, war das nicht anders: AfD: Alice Weidels Auftritt in Breitenthal polarisiert.

Kreis Landsberg: Hilfe nach Amputationen, Lechland-Center, vertauschter Kraftstoff

Mutter erhält nach Amputationen Hilfe: Bei der Geburt ihrer Tochter erlitt Andrea Dahm 2016 eine meist tödlich verlaufende Fruchtwasserembolie. Damit sie überleben konnte, mussten ihre Arme und Beine amputiert werden. Auch 2018 war die Familie davon überwältigt, wie viel Unterstützung sie seit diesem Schicksalsschlag bekommt: Mutter verliert Arme und Beine - Familie ist überwältigt von Hilfe.

Andrea und Roland Dahm aus Kaufering sind dankbar für die vielen Spenden. Bild: Julian Leitenstorfer

Wiedereröffnung des Lechland-Centers: Wenn Läden öffnen oder schließen, ist das Interesse in der Regel groß - bei einem ganzen Einkaufszentrum erst recht. Beim Lechland-Center in Landsberg wurde das dadurch verstärkt, dass die Wiedereröffnung vor Weihnachten durch Probleme beim Brandschutz unsicher war: Das Lechland-Center hat geöffnet.

Falscher Kraftstoff aus der Tanksäule: Ein Fehler an einer Tankstelle in Lengenfeld hatte im November weitreichende Folgen. Eine Anlieferfirma befüllte die Tanks für Superbenzin und Diesel mit dem jeweils anderen Kraftstoff. Bei über hundert Autos landete daher der falsche im Tank. Für die Werkstätten der Umgebung gab es viel zu tun: Falscher Kraftstoff: Fehler an Tankstelle betrifft über 100 Autos.

Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Mutter stirbt bei Kampf um Kind, Hunde-Hölle, tödlicher Unfall beim Fasching

Familie kämpft um Kind - dann stirbt die Frau: Während ihrer Schwangerschaft bekam Stefanie Bergmann (Name geändert) die Diagnose Krebs. Das Kind kam gesund zur Welt - später stellten Ärzte aber mehrere Knochenbrüche fest. Das Jugendamt erhob Missbrauchsvorwürfe gegen die Eltern und nahm ihnen das Baby weg. Das Ehepaar kämpfte um die Tochter und führte die Brüche auf einen veränderten Knochenstoffwechsel durch die Chemotherapie der Mutter zurück. Doch dann wurden alle Hoffnungen des Vaters zerstört: Vater verliert vor Gericht sein Kind, dann stirbt seine Frau.

100 verwahrloste Hunde entdeckt: Bei der Kontrolle eines Hundeshalters in Obermaxfeld bot sich Polizisten und Tierärzten im November ein erschreckendes Bild: Rund 100 verwahrloste Tiere haben laut Polizei auf dem vermüllten Gelände gelebt. Die Hunde wurden in Tierheime gebracht. Mittlerweile gibt es den Verdacht, dass die Zustände noch schlimmer waren, als anfangs absehbar war: Hundedrama in Obermaxfeld: Mussten Welpen sterben?.

Die in einem Anwesen in Königsmoos befreiten Hunde sind im Neuburger Tierheim in Riedensheim untergebracht worden. Bild: Norbert Eibel

Helferin stirbt bei Faschingsumzug: Beim Faschingsumzug in Waidhofen ist es im Februar zu einem tödlichen Unfall gekommen. Vor den Augen vieler Besucher geriet eine junge Helferin unter einen Traktor und starb: 24-jährige Helferin stirbt bei Faschingsumzug in Waidhofen.

Kreis Neu-Ulm: Tod von Capo, Keime im Trinkwasser, Müller schließt

Tod von Kult-Wirt Capo: Dieter Zauner alias Capo eröffnete 1982 die Kneipe "Größenwahn" in Ulm und wurde über die Jahrzehnte zur Kultfigur. Als er im Sommer an Krebs starb, löste das große Betroffenheit aus: Kult-Wirt Capo ist tot.

So kannten und liebten ihn die Nachtschwärmer: Dieter Zauner. Bild: Oliver Helmstädter

Keime im Vöhringer Trinkwasser: 2018 wurden in mehreren Orten der Region Keime im Trinkwasser gefunden. Die betroffenen Bewohner mussten das Leitungswasser abkochen - unter anderem in der Stadt Vöhringen, in der es nach einigen Tagen Entwarnung gab: Vöhringer müssen Trinkwasser nicht länger abkochen.

Müller schließt in Senden: Als der Drogeriemarkt Müller nach 30 Jahren in Senden endgültig schloss, empfanden das viele Bürger als großen Verlust. In der Innenstadt gibt es nämlich generell nur wenige Läden für den täglichen Bedarf: Müller macht dicht nach 30 Jahren.

Kreis Unterallgäu: Vergewaltigungen, Trauer, Pläne für die Therme Bad Wörishofen

Vergewaltigungen im Unterallgäu: Drei Vergewaltigungen in Egg und Babenhausen erschütterten Anfang Dezember das Unterallgäu. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen: Sex-Attacken auf drei Frauen: Verdächtiger sitzt in U-Haft.

15 Bilder Vergewaltigungen im Unterallgäu: Das sind die Tatorte Bild: Wilhelm Schmid

Trauer um Ursel Rauscher: Ursel Rauscher aus Erisried war bekannt, da sie in einer ganzen Reihe von Vereinen aktiv war und sich für viele Projekte einsetzte. Der Tod der 50-Jährigen machte viele Menschen fassungslos: Trauer um eine Powerfrau.

Zukunftspläne der Therme Bad Wörishofen: Nachdem Thermen-Investor Josef Wund bei einem Flugzeugabsturz gestorben war, herrschte in Bad Wörishofen Betroffenheit. Auch deswegen war das Interesse wohl besonders groß, als im April die Zukunftspläne für die Therme vorgestellt wurden: Wie es in der Therme Bad Wörishofen weitergeht.

Themen Folgen