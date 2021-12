Corona, Todesfälle und ein TV-Bauer: Diese Themen bewegten die Region 2021

In Augsburg brach Helge Schneider ein Konzert ab, in Bobingen sorgte eine versehentliche Impfung für Ärger: Das waren 2021 die meistgelesenen Themen der Region.

Nicht nur Corona beschäftigte 2021 die Menschen in der Region. Für Aufsehen sorgten vor allem traurige Ereignisse, es gab aber auch Unterhaltsames wie die Fernsehauftritte eines Neuburger Bauern. Hier finden Sie für jeden Landkreis in der Region die drei Themen, die 2021 am besten gelesen wurden. Klicken Sie einfach auf die blauen Links, um immer die ganze Geschichte zu erfahren.

Stadt Augsburg: Unglück auf dem Spielplatz

Dieses Schicksal hat besonders viele Menschen in Augsburg bewegt: Auf einem Spielplatz in Oberhausen war im Juli ein Baum auf eine 28-Jährige und ihre beiden Töchter gefallen. Ein 22 Monate altes Mädchen starb, die Mutter wurde schwer verletzt. Die Eltern suchen nun nach Antworten auf die Frage, warum ihr Kind sterben musste.

In Augsburg wurde ein Mädchen auf einem Spielplatz tödlich verletzt. Der umgestürzte Ahorn sah innen hohl und morsch aus. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Kreis Augsburg: Wirbel um Corona-Impfungen

Im Landkreis Augsburg sorgte vor allem das Thema Corona-Impfungen für Aufregung. Schlagzeilen machte besonders ein Arzt, der im Impfzentrum in Bobingen versehentlich ein neunjähriges Mädchen geimpft hat - zu einem Zeitpunkt, an dem in Deutschland noch kein Impfstoff für Kinder zugelassen war. Das Impfzentrum entließ den Mann fristlos, das Verfahren gegen ihn wurde aber eingestellt.

Im Corona-Impfzentrum in Bobingen (Landkreis Augsburg) hatte ein Arzt einem neunjährigen Mädchen Anfang Juni fälschlicherweise eine Impfung verabreicht. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Kreis Aichach-Friedberg: Todesfälle im Landkreis

Im Landkreis Aichach-Friedberg bewegten mehrere Todesfälle die Menschen: Im Mai starb der Meringer Gemeinderat Stefan Kratzer im Alter von nur 40 Jahren, im Juli kamen ebenfalls in Mering zwei Menschen bei einem Brand ums Leben. Anfang des Jahres fiel außerdem das Urteil zum Tod von Wolfram Hoyer. Der Pater wurde 2020 von einem Anhänger getroffen, der sich bei voller Fahrt von einem Kleintransporter gelöst hatte.

Bei diesem Brand in Mering starben zwei Menschen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Kreis Dillingen: Unwetter und ein verschwundenes Mädchen

Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller und viele Einsätze für die Feuerwehr: Im Sommer wurde der Raum Wertingen von einem Unwetter getroffen. Anteil nahmen die Menschen auch am Verschwinden der elfjährigen Shalomah, die in Eppisburg bei einer Pflegefamilie lebte und im Oktober nicht von einer Joggingrunde zurückkam. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Mädchen bei ihren leiblichen Eltern befindet, die zur umstrittenen Sekte "Zwölf Stämme" gehören und das Sorgerecht verloren hatten.

69 Bilder Hochwasser nach Starkregen in Wertingen und Umgebung Foto: Berthold Veh, Cordula Homann, Manuela Winkelbauer, Hans Schuster, Brigitte Bunk, Elisabeth Popp

Kreis Donau-Ries: Verstoß gegen Corona-Regel und Rätsel um ein DON-Kennzeichen

Mit Verstößen gegen die Corona-Regeln hatte die Polizei 2021 ständig zu tun. Als in Rain verbotenerweise 100 Gäste zu einer Beerdigung zusammenkamen, stand der Bürgermeister vor einer besonders schwierigen Entscheidung. Am Ende entschied er sich dagegen, die Trauerfeier aufzulösen. Und auch ein anderes Corona-Thema interessierte die Menschen: Eine Frau aus Nördlingen infizierte sich innerhalb von zwölf Wochen gleich zweimal.

Anne Hartl hat sich zweimal mit dem Coronavirus infiziert – und das innerhalb von lediglich zwölf Wochen. Dabei hatten ihr Ärzte gesagt, dass sie zunächst für einige Zeit immun sei. Foto: Jan-Luc Treumann (Archivbild)

Kreis Günzburg: Schüsse bei Polizeieinsatz

Für Aufsehen sorgte im Landkreis Günzburg, als im Frühjahr ein 63-jähriger Mann von der Polizei angeschossen wurde. Er soll die Beamten bedroht haben. Zu den meistgelesenen Themen gehören außerdem der Tod des Coronapolitik-Kritikers Karl Hilz und der letzte Wunsch einer todkranken Günzburgerin.

Der pensionierte Polizist Karl Hilz starb im Alter von 64 Jahren. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Kreis Landsberg: Als sich der Ammersee verfärbte

Ein übler Geruch und eine Verfärbung der Ammersees bei Dießen riefen im Sommer die Polizei auf den Plan. Ursache war nicht etwa eine ausgelaufene Flüssigkeit, sondern die Blaualge. Auch das Baustellen-Unglück mit vier Toten in Denklingen aus dem Jahr 2020 beschäftigte die Bürger und Ermittler weiter - die juristische Aufarbeitung ist noch nicht abgeschlossen.

An der Unglücksstelle erinnert eine provisorische Gedenkstätte an die Opfer des Denklinger Baustellenunfalls. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Neuburger Bauer sucht Frau

Es waren 2021 meistens traurige Ereignisse, die besonders viele Leserinnen und Leser interessierten. Aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde aber ein lockeres Thema am meisten nachgefragt: Der Neuburger Landwirt Peter Ziegler war bei "Bauer sucht Frau" auf RTL zu sehen und wurde damit einem Millionenpublikum bekannt.

"Peter aus Oberbayern" und seine Kerstin: Der Neuburger Stadtrat war Kandidat bei "Bauer sucht Frau 2021". Foto: RTL / Stefan Gregorowius (Archivbild)

Kreis Neu-Ulm und Ulm: Hass gegen einen Hausarzt

Im Kreis Neu-Ulm und in Ulm dominiert Corona die Liste mit den meistgelesenen Themen. Weit über die Region hinaus machte der Hausarzt Christian Kröner auf mehrere Arten Schlagzeilen. Da der Kühlschrank in seiner Praxis über Monate wenige Grad zu warm eingestellt war, wurde befürchtet, dass die dort gelagerten Impfdosen an Wirksamkeit verloren hatten. Nach den Ergebnissen von Antikörpertests konnte der Arzt in dieser Hinsicht aufatmen. Unverändert weiter geht aber der Hass gegen den "Impfluencer", der immer wieder von Impfgegner beleidigt oder bedroht wird.

Hausarzt Kröner wird regelmäßig mit Hass konfrontiert. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Kreis Unterallgäu: Unglück bei Kita-Ausflug

In Mindelheim endete ein Kita-Ausflug im März traurig: Ein Zweijähriger fiel unbemerkt in die Mindel und ertrank. Im Herbst wurden zwei Kita-Mitarbeiterinnen zu Geldstrafen verurteilt. Die beiden Frauen seien laut Auffassung der Staatsanwaltschaft Memmingen ihrer Aufsichtspflicht nicht ausreichend nachgekommen.